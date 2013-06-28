欧元区劳动力流动性不足致失业高企

2013年6月13日，标致雪铁龙雇员Agathe Martin在该公司位于Aulnay-sous-Bois一家工厂的门口。 REUTERS/Charles Platiau

路透巴黎/落马6月27日（记者 Ingrid Melander/Catherine Hornby） - 现年46岁的Agathe Martin所在的汽车工厂将要关闭了，尽管标致雪铁龙愿意在巴黎地区另外一个工厂提供给她一份工作，她还是回答说“不”。

Martin在这个工厂工作了17年，换工作意味着上班路程长很多或者失去廉价的社会住房以及和两个女儿一起搬家。

这位单亲妈妈倾向于不搬家，重新找一份工作。尽管在失业率高企，而且她的简历上只有在工厂工作和从事零碎工作的经历，找到新工作可能不容易。如果找不到工作，她仍能拿到超过6万欧元的遣散费。

“我很幸运，住在房租很便宜的小房子里，别的地方找不到这样的房子，”Martin说道。

在2,000多公里外的意大利西西里岛，47岁的Calogero Cassia也面临着同样的问题。

近两年前，菲亚特位于巴勒莫（Palermo）附近的Termini Imerese工厂关闭，Cassia丢掉了工作，他在这家工厂工作了25年。他有三个孩子，愿意在家附近做任何工作。

但是他担忧自己没有进入其他行业的技能。

“周边找不到任何工作，只有绝望，”Cassia说道。这家工厂是当地的就业支柱，因为位置偏远而被关闭，2,200名工人受到影响。

法国和意大利都受到了工业下滑和工厂关闭的冲击，劳动力缺乏流动性导致失业率高企，加剧衰退，拖累竞争力。

太多工人不愿意或无法从一个行业转到另外一个行业，或者从一个地区转到另外一个地区，原因包括房地产价格高企、培训不足以及对家庭的依赖等。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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