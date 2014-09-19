2014巴黎古董双年展即将开展 中国收藏家青睐陈世英作品

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Brough

路透巴黎9月17日 - 中国收藏家本周乘坐私人飞机，前往2014年巴黎古董双年展(Biennale des Antiquaires)购买世界顶级设计师的最新作品，他们还直奔设计师陈世英(Wallace Chan)精心制作的珠宝作品而去。

2014年巴黎古董双年展于9月11-21日在巴黎大皇宫(Grand Palais)举行。

陈世英在当代珠宝设计界颇负盛名。他设计镶嵌的珠宝花鸟鱼虫吸引了诸多收藏家、世界顶级珠宝公司艺术总监、设计界后起之秀以及为作品寻求灵感的技师。

陈世英在展览会上对路透表示：“当我看到一块宝石，如果我对它有感觉，我会尝试通过光和颜色与它沟通。”

此次展出包括一件名为“龙之翼上”(On Dragon Fly Wings)的作品，这件作品由椭圆形翡翠、粉色宝石、彩色钻石以及石榴石镶嵌在钛金属上制成。

伦敦梅菲尔一家精品店的店主Alexander Davis说：“在这里，珠宝与最顶尖的艺术相遇。”他在英国伦敦的梅菲尔拥有一间精品店。

除陈世英和高级珠宝设计师Giampiero Bodino的作品展出外，全球顶尖珠宝品牌和设计师也展示了由他们设计的部分珠宝首饰。同时，卡地亚、梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)和宝格丽(Bulgari)等公司也展出了复古风作品。

上述几家大公司均以能反映其历史和代表品牌经典形象的惊艳作品亮相：卡地亚的猎豹、梵克雅宝的宝石仙女胸针以及宝格丽以蛇为象征的塞尔彭蒂(Serpenti)系列。

迪奥则展出了受其服装灵感激发而创作的珠宝首饰。（完）