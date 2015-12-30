伊叙法三国成为2015年对记者最致命之地--无国界记者组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月30日 - 无国界记者组织（RSF）周二称，伊斯兰分子袭击《查理周刊》事件，让法国成为2015年第三个对记者而言最致命的国家，仅次于叙利亚和伊拉克。

该组织在其年度报告中称，今年全球有67名记者丧生，他们中有人是因职业原因成为被害对象，有人是在报道新闻期间身亡。另有大约27名（业余的）公民记者和七名媒体工作人员丧生。

“多数并非是轰炸期间在错误时间出现在错误地点的记者，而是被谋杀以阻止他们进行工作的记者。”RSF秘书长Christophe Deloire对路透称。

该组织称，1月7日，伊斯兰枪手在巴黎袭击《查理周刊》办公室时，有八名记者丧生。这意味着今年丧生的记者中有三分之二是在和平国家工作时遇害的，与2014年的情况正好相反。

在对记者而言最致命的两个国家--伊拉克和叙利亚，今年分别有11名和10名记者丧生。排在第四的是也门，紧随其后的分别是南苏丹、印度、墨西哥、菲律宾和洪都拉斯。

2015年丧生的记者人数超过2014年，但略低于过去10年的平均水平。另据RSF，2015年有43名记者因不明原因丧生，这是该组织首次编制该数据。(完)