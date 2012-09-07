法国山区发生枪杀惨案 四岁女孩藏身尸体下逃过一劫

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透法国萨瓦兰9月6日电（记者 Vincent Fribault）---法国阿尔卑斯山区发生枪杀惨案，一名四岁的英国女孩藏身三个大人尸体下八个小时後被警方发现，这三名死者据信分别是女孩的父母和祖母。
警方周三午夜前发现了这名蜷缩在车前座後的女孩，她没有受伤，藏在一名女性死者的腿下。这家人看起来像是从英国赶来露营。
警方之前还找到一名受重伤的女孩，头部和肩部都有枪伤，年纪大约八岁，据信是她的姐姐。
在萨瓦兰村（Chevaline）案发现场附近，还发现一名骑自行车的法国人被枪杀。当地官员称，这名死者是位年轻父亲，住在名叫Sylvain Mollier的地区，袭击发生时他“碰巧骑车路过”。
“我没法判断是职业杀手所为，但我要说的是，这是一起十分野蛮的案件，”公共检察官Eric Maillaud用明显颤抖的声音说。
他还称，警方尚不知晓作案动机。
一名接近此案调查的消息人士告诉路透，案件中涉及的车辆注册地为英国，车主名叫Briton Saad al-Hilli，他在伊拉克出生，住在英国南部的萨里郡（Surrey），已被发现死在车轮附近。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。