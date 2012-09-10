法国枪击案幸存英国小女孩苏醒

路透巴黎9月9日电（记者 Sophie Louet/John Irish）---法国检察官周日称，上周在法国阿尔卑斯山枪击案中幸存的七岁英国小女孩Zainab已经脱离昏迷状态，在她身体状况允许後，将接受问话。她的父母在车内遭遇枪杀。

法国和英国警方继续在该家庭位於Surrey的家里进行搜寻工作。周三的枪击案死者包括生于伊拉克的英国人Saad al-Hilli，他头部中了两枪，他的妻子，一名上年纪的妇女和一名路过的骑车人一同遇害。

“她（Zainab）已经脱离昏迷并苏醒过来，目前很镇静。她的状况有所好转，并一点点地恢复。她将能够接受问话，但不知道是什麽时候。我们需要征得医生的同意。”检察官Eric Maillaud对路透表示。

Maillaud称，Zainab的叔叔和阿姨在Grenoble的医院陪伴着她。Zainab也在袭击中遭受严重的头部骨折。警方希望Zainab最终能够提供枪击案的更多信息。

Maillaud还表示，Zainab最小的妹妹、四岁的Zeena在袭击中幸存而且未受伤害，目前已经回到英国。

Maillaud指出，法国警察周日回到案发地点，并扩大了调查的范围。“我们试图发现罪犯如何逃脱。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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