企业并购：欧莱雅欲以8.4亿美元收购中国护肤品公司美即控股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月16日 - 全球最大的化妆品公司欧莱雅(L'Oreal)已经提出欲收购中国护肤品公司美即控股 ，报价为65.38亿港元(8.4亿美元)。
总部位于巴黎的欧莱雅周四宣布了该决定，并称美即董事会支持这份每股6.30港元的收购报价。美即是一家香港上市的面膜生产商。
“持有该公司62.3%股权的六位主要股东已经承诺将支持欧莱雅的提案，”欧莱雅公司在声明中称，并表示该交易需获得中国商务部的批准。
该报价相当于在美即最新收盘价基础上溢价25%。为预防投机操作，美即股票已经在8月12日暂停交易。
欧莱雅和美即发布联合声明称，该收购交易的资金料将来自欧莱雅的内部资源，以及法国巴黎银行(BNP Paribas) 的6.5亿欧元信用贷款。交易完成后，美即股票将从香港证交所退市。
中国是欧莱雅的第三大市场，仅次于美国和法国。
欧莱雅的产品包括卡尼尔(Garnier)洗发水和伊夫圣罗兰(Yves Saint Laurent)香水。该公司上月发布财报称，季度营收增长5.2%，因亚太地区等新兴市场增长强劲。
该公司称，美即2012年的营收为1.5亿欧元，较上年增长29%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。