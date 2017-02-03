法国警方称卢浮宫袭击者高呼“真主伟大”

路透巴黎2月3日 - 法国巴黎警察局长Michel Cadot说，周五在巴黎卢浮宫袭击法国士兵的男子高呼“真主伟大”，警方认为他想进行恐怖袭击。

“我们正在应对一名男子的袭击，他明显具有攻击性，并构成直接威胁，他的言论令我们认为，他想要实施一起恐怖事件，”Cadot向记者表示。

Cadot说被袭击的士兵有一些轻伤，其他士兵对攻击者开了五枪，将其击伤。

他还说，在卢浮宫内发现该男子的背包，但其中并没有爆裂物。(完)