法国警方称卢浮宫袭击者高呼“真主伟大”

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎2月3日 - 法国巴黎警察局长Michel Cadot说，周五在巴黎卢浮宫袭击法国士兵的男子高呼“真主伟大”，警方认为他想进行恐怖袭击。
“我们正在应对一名男子的袭击，他明显具有攻击性，并构成直接威胁，他的言论令我们认为，他想要实施一起恐怖事件，”Cadot向记者表示。
Cadot说被袭击的士兵有一些轻伤，其他士兵对攻击者开了五枪，将其击伤。
他还说，在卢浮宫内发现该男子的背包，但其中并没有爆裂物。(完)
(编译 汪红英/李婷仪 审校 于春红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)