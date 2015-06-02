巴黎艺术桥不堪浪漫之重 爱情锁时代宣告结束

路透巴黎6月1日 - 巴黎的工人们周一开始把悬挂于“艺术桥”上的众多爱情锁解下，担心这些罗曼蒂克的象征过于沉重，令这座19世纪的浮桥面临坍塌威胁。

对于多情的外乡游客和巴黎人来说，这座人行天桥，俨然成了一处爱情圣地。他们来到这里，在桥上的金属栏杆上挂满刻有姓名首字母的爱情锁。

“挂锁的时代结束了，”巴黎副市长布鲁诺·朱利亚尔（Bruno Julliard）在声明中表示。

“挂锁破坏了艺术桥的美观，对桥的结构造成了损害，并可能引发事故，”他说道，并指出最少有一段栏杆已经不堪爱情锁重负遭到破坏，对桥下塞纳河的航运构成了潜在威胁。

他表示，将先用绘有街头艺术的镶板取代现有的栏杆，然后在今年晚些时候换上有机玻璃。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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