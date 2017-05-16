分析：马克龙对欧洲的满腔抱负或将受挫于法国的外交现实

2017年5月14日，法国总统马克龙在就职典礼后，乘坐军用吉普车经过香榭丽舍大道。 REUTERS/Michel Euler

路透巴黎5月15日 - 马克龙在就职典礼后途经香榭丽舍大道，乘坐的是军用吉普车，而非惯常的豪华轿车。这位法国战后最年轻的总统在向民众释出讯息：他担任总统期间，法国在外交政策上将是强硬果决的。

然而，这位39岁的总统尽管作出了打破传统的象征性姿态，但实际上他的外交政策本质可能更多会延续原有做法。

作为一位新近登上国际外交舞台的政治家，马克龙在叙利亚、利比亚和朝鲜危机不断之际接过了法国的控制权。法国是联合国安全理事会的常任理事国，而且是一个核大国。

他的外交政策重心将放在欧洲。在提倡加深欧盟一体化的同时，马克龙支持“多速”发展的欧洲。这一思路自英国公投退欧以来，在德国和其他欧盟国家日益受到支持。

由于军事干预利比亚、中东及萨赫勒等地区，以往法国在其盟友眼中经常是一个不愿妥协、我行我素的强权国家。马克龙希望深化与欧洲在安全防卫方面的合作，但他或许会发现难以打破前任奥朗德(Francois Hollande)和萨科齐(Nicolas Sarkozy)的模式。

“我们知道，在我们生活的这个世界，不是由总统来推动外交政策，而是外交政策本身影响总统，”马克龙的顾问、国际战略研究所所长Francois Heisbourg称。

马克龙周一在上任后的首个全天办公日就飞往柏林与德国总理默克尔会面，讨论如何为法德关系及陷入困境的欧洲项目注入新活力。

他表示希望法德两国在几周内起草一份深化欧盟一体化的路线图，并称法国不再认为修改欧盟条约是一项禁忌。

本周稍晚，马克龙将会见数千名在西非与伊斯兰武装分子战斗的法国士兵。

本月底以前，他将与美国总统特朗普会晤，并出席在布鲁塞尔和西西里举办的北大西洋公约组织(NATO)峰会和七国集团(G7)峰会。

一位法国外交官称，法国外交政策不太可能出现明显的改变。

“我认为相比过去不会有重大改变，”上述外交人员对路透表示。“所有的主题都会看到连贯性。”

**加强欧洲合作**

Heisbourg称，马克龙希望在欧洲问题上有所作为。他的外交顾问是经验丰富的亲欧派、职业外交家Philippe Etienne。Etienne刚做了三年的驻德国大使，能讲一口流利的俄语。

与此同时，马克龙的幕僚称，他可能提名一位熟悉欧洲事务的部长担任外交部长。

马克龙希望加强欧洲安全合作，这与他的前任奥朗德和萨科齐不同，前两任时的高级外交人员经常私下里嘲笑欧盟的外交人士。

“马克龙想让欧洲摆脱常规，”欧洲议会法国议员Sylvie Goulard对RFI广播表示。

外交人士称，马克龙将希望推动欧盟在一些问题上统一立场，包括从移民危机到叙利亚内战，以及从美国总统特朗普到俄罗斯总统普京等。

“拿俄罗斯来说，除了同意实施制裁以外，每个人都有不同意见，”一名外交人士说道。“欧盟对特朗普采取真正的共同立场也很重要，因为这种关系决定着从贸易到打击恐怖主义、或叙利亚问题的诸多政策。”

尽管马克龙仍会是华府的可靠盟友，但他将不似萨科齐那样亲近美国，亦不会像奥朗德被外界认为的那样疏远。

“我们将不会听命于华盛顿或莫斯科、或其他国家，”马克龙身边的一名消息人士说道。

法国承担着欧盟的大部分海外军事行动。马克龙曾许诺提高法国的军费开支，满足对北大西洋公约组织(NATO)所承诺的军费占国民收入2%。

马克龙誓言法国将不会放松对伊斯兰武装分子的打击，还暗示他将就军事干预逐案作出决定。外交人士称，在帮助陷入困境的国家实现发展方面，马克龙还希望做出更多贡献。

“马克龙不会仅仅满足于轰炸恐怖分子，而没有对那些国家进行后续支持的政策，”另一名外交人士说道。“今后这或将是一个变化所在。”

(完)

第一轮选举图表： tmsnrt.rs/2jLwO20

6月议会选举民调： reut.rs/2pRDPQM