法国总统候选人马克龙巩固相对极右翼勒庞的领先优势--民调

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎3月9日 - 周四一项民调显示，马克龙作为法国总统大选热门人选的地位提升，预期他在首轮及第二轮选举中均能击败极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。
据Harris Interactive民调显示，马克龙将赢得第一轮选举，获26%的选票，勒庞紧随其后获25%选票，之后两人角逐5月7日第二轮大选，届时马克龙料大败勒庞，获65%支持率。
这是一周内第二次民调显示，马克龙将在首轮大选中领先勒庞，表明这位前法国经济部长有望巩固其领先地位，目前距离首轮大选还剩45天时间。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)