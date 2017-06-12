马克龙有望赢得议会多数优势 或有助调升欧元区成长预期--标普

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴黎6月12日 - 标普全球评级周一称，或将上调法国和欧元区经济增长前景，因法国总统马克龙有望赢得议会绝大多数席位，从而得以推进他所承诺的促进商业的改革。
周日的法国议会选举第一轮投票中，马克龙所在的共和前进党(LREM)及其盟友--民主运动党(Modem)的得票率为32.32%，民调预计在6月18日的第二轮投票中，他或将赢得国民议会557席中的390-445个席位。
标普的欧洲、中东和非洲地区首席分析师Jean-Michel Six称，这料可消除选战期间笼罩法国的政治不确定性。此外，德国9月的联邦大选看似也将形成一个稳定的政府。
“这两个欧元区最大的国家2017年都将在政治和经济上得到加强，这一点意义巨大，”Six对财经记者协会(AJEF)说道。
马克龙希望迅速开展一系列经济和社会改革，其中包括放宽一项严格的劳工法，以及对庞大的养老金体系进行改革。
“我们目前正在审视我们的预期。我们或将上调对法国和欧元区的(前景)预期，”他说道。
他表示，标普可能将对法国经济成长率的预期提高到1.7-1.8%，目前预期为增长1.5%。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。