焦点：法国总统马克龙所在政党在议会选举中取得压倒性多数席次

路透巴黎6月18日 - 法国总统马克龙周日在法国国民议会选举中赢得压倒性多数席次，力压法国传统政党，从而获得强有力的授权来推行亲商的改革。

基于官方数据和民调预测的这一结果改写了法国的政治版图，让在5月总统大选之前的数十年轮流掌权的法国社会党和保守党派蒙羞。

三项民调预测显示，马克龙所在的共和前进党及其盟友民主运动党(Modem)将赢得法国国民议会577个席位中的355-365个席位，少于之前的预估。

内政部公布的部分数据显示，大多数投票已完成计票，显示马克龙所在的共和前进党已获得291个席位。

“这是法国的机遇。一年以前，没人想像得到政治版图会如此改写，”法国总理菲利普(Edouard Philippe)在声明中指出。

第二轮投票率预计将创下约42%的纪录低位。

选民如此之高的弃权率突显出马克龙必须谨慎应对法国的各项改革；法国强势的工会及民众走上街头抗议的历史，以往曾多次迫使政府削弱新的立法。

政府发言人Christophe Castaner表示，这显示选民“不愿将空白支票交付予马克龙。”

然而，身为亲欧中间派的马克龙在议会选举大获其胜，让他拥有实现竞选承诺的强而有力的平台；他允诺藉由整顿政坛及放宽管制，让法国恢复繁荣。

极右翼领袖勒庞(Marine Le Pen)首度在国会取得席位。她所属的民族阵线至少拿下了八个席次，勒庞为此欢欣鼓舞，不过支持者可能感到失望，他们一个月前还期待勒庞能在总统大选中胜出。

“我们是阻止法国国力、社会模式与存在感被削弱的唯一一股力量，”勒庞在电视演说中表示。

“我们应该全力抵制政府那些有害无益的计划，这些计划不过是为了执行欧盟给出的路线图。”

率领共和党打这场选战的巴胡安(Francois Baroin)表示，保守党将凸显他们与马克龙的不同之处，尤其在税务方面。(完)