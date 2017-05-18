法国总统马克龙所属政党在议会选举民调中的支持率上升

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透巴黎5月18日 - 周四出炉的一份民意调查显示，在下月议会选举之前，法国总统马克龙领导的新中间派政党的支持率上升，意味着他的改革计划能够赢得议会支持的机率升高。
哈里斯互动(Harris Interactive)调查显示，马克龙的前进运动党(en Marche!)和盟友料将在6月11日国民议会第一轮选举中赢得最高比例的票数。
该公司称，受访的4,600位注册选民中，有32%计划投票给马克龙的政党。
这较5月11日的类似调查高出3个百分点，且较5月7日调查高出6个百分点；5月7日是马克龙在法国总统大选第二轮投票中击败极右派领导人勒庞(Marine Le Pen)的日子。
新内阁将在周四首度开会。
根据法国的投票制度，若没有政党在国民议会第一轮投票中赢得绝对多数，则领先者将在6月18日进入第二轮投票。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。