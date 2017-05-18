法国总统马克龙所属政党在议会选举民调中的支持率上升

路透巴黎5月18日 - 周四出炉的一份民意调查显示，在下月议会选举之前，法国总统马克龙领导的新中间派政党的支持率上升，意味着他的改革计划能够赢得议会支持的机率升高。

哈里斯互动(Harris Interactive)调查显示，马克龙的前进运动党(en Marche!)和盟友料将在6月11日国民议会第一轮选举中赢得最高比例的票数。

该公司称，受访的4,600位注册选民中，有32%计划投票给马克龙的政党。

这较5月11日的类似调查高出3个百分点，且较5月7日调查高出6个百分点；5月7日是马克龙在法国总统大选第二轮投票中击败极右派领导人勒庞(Marine Le Pen)的日子。

新内阁将在周四首度开会。

根据法国的投票制度，若没有政党在国民议会第一轮投票中赢得绝对多数，则领先者将在6月18日进入第二轮投票。(完)