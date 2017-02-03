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时事要闻 | 2017年 2月 3日 星期五 17:47 BJT

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤

路透巴黎2月3日 - 法国警方消息人士称，法国士兵周五开枪，打伤一名试图进入卢浮宫的持刀男子。

另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)

(编译 汪红英; 审校 李春喜)

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