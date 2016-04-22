法国外长艾罗要求经济部长马克隆专注于自己的工作

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透巴黎4月22日 - 法国外长艾罗称，经济部长马克隆应该在明年选举来临前专注于他的工作，举止得体；一天前马克隆宣布自己对总统奥朗德并不“唯命是从”。
马克隆曾是一名投资银行家，本月早些时候建立了自己的政治运动，引发他可能在2017年竞选总统的猜测。他说自己的政治运动既不是左翼也不是右翼。
“我在私人层面忠于奥朗德，”马克隆接受Ebra集团的地区性报纸采访时说道，采访于周五发布。
“但总统提名一个部长时，他认为这么做对国家好，而不是让这个人对他‘唯命是从’。”
其他的部长敦促马克隆表现出与奥朗德的团结。奥朗德在民调中的支持率位于记录低位。
艾罗周五重复了上述要求。
“他是个有能力的人，他在做自己的工作，他应该专注于自己的工作……我们需要团结行动。我希望看到我们需要的示范行为，”艾罗对Europe 1电台说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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