法国外长艾罗要求经济部长马克隆专注于自己的工作

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月22日 - 法国外长艾罗称，经济部长马克隆应该在明年选举来临前专注于他的工作，举止得体；一天前马克隆宣布自己对总统奥朗德并不“唯命是从”。
马克隆曾是一名投资银行家，本月早些时候建立了自己的政治运动，引发他可能在2017年竞选总统的猜测。他说自己的政治运动既不是左翼也不是右翼。
“我在私人层面忠于奥朗德，”马克隆接受Ebra集团的地区性报纸采访时说道，采访于周五发布。
“但总统提名一个部长时，他认为这么做对国家好，而不是让这个人对他‘唯命是从’。”
其他的部长敦促马克隆表现出与奥朗德的团结。奥朗德在民调中的支持率位于纪录低位。
艾罗周五重复了上述要求。
“他是个有能力的人，他在做自己的工作，他应该专注于自己的工作……我们需要团结行动。我希望看到我们需要的示范行为，”艾罗对Europe 1电台说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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