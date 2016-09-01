法国财长萨潘称苹果应缴付正常税款才属正常

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透巴黎9月1日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周四表示，欧盟执委会下令要求苹果(AAPL.O)补税130亿欧元(144.8亿美元)是正确作为，在美国当局对此裁决恼火之际支持欧盟做法。
“欧盟执委会将之视为不正常的国家援助...欧盟执委会是在履行自身职责，”萨潘在一记者会上表示。“让苹果缴纳正常税款才属正常。”
美国指控欧盟此一裁决旨在从美国掠夺税收，这些评论可能会在下周于中国举开的国际峰会上造成摩擦。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。