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国际财经 | 2016年 9月 1日 星期四 17:44 BJT

法国财长萨潘称苹果应缴付正常税款才属正常

路透巴黎9月1日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周四表示，欧盟执委会下令要求苹果(AAPL.O)补税130亿欧元(144.8亿美元)是正确作为，在美国当局对此裁决恼火之际支持欧盟做法。

“欧盟执委会将之视为不正常的国家援助...欧盟执委会是在履行自身职责，”萨潘在一记者会上表示。“让苹果缴纳正常税款才属正常。”

美国指控欧盟此一裁决旨在从美国掠夺税收，这些评论可能会在下周于中国举开的国际峰会上造成摩擦。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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