巴黎发现携带致命疾病的亚洲虎蚊 尚未发现本土病例

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎8月20日 - 法国一家地方卫生机构称，巴黎今夏连续第二年发现亚洲虎蚊。亚洲虎蚊被认为携带登革热和基孔肯雅热等致命疾病。
一名游客在巴黎花卉公园发现了亚洲虎蚊。该卫生机构和巴黎市政府的测试确认了游客的发现。
巴黎市政府发布声明称，已于周三晚关闭巴黎花卉公园进行灭蚊行动。当局称，该公园的虎蚊是新近出现的，滋生于远离住宅的池塘，且巴黎其他绿地没有遭到侵袭。
亚洲虎纹来自亚洲，每分钟可叮咬数十次，去年在巴黎地区首次发现，而10年前亦曾在法国东南部首次被发现。
通过蚊子等昆虫传播的疾病正在增加，在过去十年中已蔓延至欧洲其他地方，包括希腊、意大利和法国。
但该卫生机构称，迄今为止巴黎地区没有出现登革热和基孔肯雅热的本土病例。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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