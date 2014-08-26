法国总理将宣布新一届内阁名单 经济部长因攻击总统政策被开除

路透巴黎8月26日 - 法国总理瓦尔斯周二将仓促组建支持改革的新一届政府，此前部分反对预算紧缩的部长被意外逐出内阁。

这是瓦尔斯上任不到五个月来第二次组阁，他将努力组建一个基础尽可能广泛的内阁，预计还会试图从其他党派挖人。不久，法国将要就2015年预算在国内并与欧盟伙伴展开艰巨的谈判。

瓦尔斯周一递交他这届政府的辞呈。此前法国总统奥朗德决定，喜欢煽动他人的经济部长蒙特布尔攻击他的经济政策以及德国“痴迷于”撙节措施太过火，将其逐出内阁。

两家法国主要报纸，保守的《费加罗报》和左翼《解放报》对周二的这种情绪采用了完全一样的标题：“政权危机”。

《费加罗报》头版写着：“遭到内部阵营的攻击，支持度低到极点，奥朗德面临前所未有的危机。”配图是奥朗德在二战纪念仪式中，独自伫立在雨中。

奥朗德的民意支持度创下历任法国总统最低，周一他对内阁改组一事仍然保持沉默，蒙特布尔指责奥朗德的经济政策置国家于险境之中。

奥朗德用1944年的法国来做比拟--“置身一片废墟中的国家，凭着内心的信念努力站起来。”

“若不付出努力、不自我克制、毫无勇气的话，我们将一无所获...即使在最艰困的关头，(在政治上)将获得胜利，”奥朗德说，他还说现在一如当年的历史殷监，唯一的目标应是恢复法国的竞争力以“确保其独立性”。

**政治风险**

作为欧元区第二大经济体，法国经济陷入停滞，政府已经承认由于缺乏成长且通胀低于预期，关键的财政目标无望达成。

分析师审慎乐观地看待蒙特布尔的去职，希望这可以让政府施政焦点更集中一些。

“这样阐明经济政策是受欢迎的，但增加了政治风险，”巴克莱分析师Philippe Gudin称。

他说，最有可能出现的情况是，执政社会党中的反对派议员持续批判奥朗德的政策，但只要他们担心丢掉自己的席次，就不会强制立即进行选举。

不过，其中一位主要的反对派议员Christian Paul对BFM电视称，未来几周“一切皆有可能”，抨击政府的“政策效率低又不公平”。

现年51岁的蒙特布尔对TF1电视表示，没有料想到事态变化这么快，这说明他可能没预期到最近发表的言论会导致他被逐出内阁。他反对全球化，在2012年奥朗德上任后作为经济部长常惹来争议。

对于以削减公共赤字为基础，通过缩减500亿欧元公共支出，且于未来几年为企业减税400亿欧元以促进增长的经济政策，他再次予以严词抨击。

“全世界都在恳求我们，结束这些荒缪的撙节政策吧，这些政策让欧元区在衰退中越陷越深，很快会导致通缩，”他周一在财政部在记者会上称。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/王丽鑫； 审校 白云/龚芳)

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