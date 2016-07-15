法国尼斯卡车高速冲撞大批群众 至少75人死亡

路透法国尼斯7月14日 - 当地媒体引述官员报导，法国尼斯周四晚间发生一名攻击者驾驶卡车高速冲撞正在观赏国庆烟火的群众，已造成至少75人死亡，许多人受伤。

当地官员Sebastien Humbert对广播电台France Info表示，警方当场击毙这名驾驶重型长途卡车犯行的司机，他当时沿着尼斯著名的盎格鲁街滨海步道，高速冲向正在观赏夜间烟火的大批民众。

当地政府官员Christian Estrosi对BFM TV表示，该名男子还朝着群众开枪；这名攻击者遭击毙后，车上还发现了武器与手榴弹。

“场面实在太可怕了，”当地议会成员Eric Ciotti对France Info表示，他说卡车沿着临地中海的步道高速行驶，“辗压过数百人”后被警方挡下。

当地广播电台援引官员的话称，初步估计死亡人数为73人。其他官员称，受伤人数最多有几百人。

Humbert表示这明显是一起刑事袭击案，不过司机身份尚待确认。现在尚无发生其它袭击的迹象,有关部门建议当地民众呆在家中。

警方对社交媒体上流传的随后有人质遭劫持的传言予以否认。近年来，有个别的武装组织成员利用汽车发动袭击，尤其是在以色列和欧洲，不过从未造成过如此大的破坏性影响。

一名美国安全官员称，美国政府部门不断收到“伊斯兰国”威胁袭击法国的报告。然而两名美国官员称，此刻他们并不知晓武装分子是否与本次尼斯袭击案有关。

美国有线电视新闻网(CNN)称已与一名身份确认为美国飞行员的目击者通话，后者看到了卡车冲向人群。目击者称司机驾车加速将人们撞倒，还称卡车上只有一人。

就在数小时之前，法国总统奥朗德称去年11月巴黎恐袭后开始的紧急状态不会在7月26日结束后延长。(完)