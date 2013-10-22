法国就监听事件急召美驻法大使

路透卢森堡/巴黎10月21日（记者 Adrian Croft/Arshad Mohammed） - 《法国世界报》报道称美国大规模监听法国公民的电话，本周一法国急召美国驻法大使，法国外长洛朗·法比尤斯（Laurent Fabius）称这种行为不可接受。

《法国世界报》称美国国家安全局（NSA）在2012年12月10日至2013年1月8日之间监听的法国通话多达7030万次，其中被记录的达数万次。

报道称美国电话监听的对象似乎与个别嫌疑恐怖分子有关，但也涉及到了法国商业与政界人士。

美国总统奥巴马与法国总统奥朗德就此事通话。白宫发表声明称“二人就最近媒体披露的事件进行了讨论，其中有些报道歪曲了我们的的行动本意，另一些就在伙伴与盟友间如何部署此类行动的正当性提出疑问。”

白宫方面还称美国在审查情报工作，希望能够同时兼顾安全与隐私。

美国国务卿约翰·克里(John Kerry)稍早抵达巴黎，就叙利亚问题开始欧洲巡访，而此时爆出监听事件则是对法美两国关系的考验。

法国外长洛朗·法比尤斯称《法国世界报》周一的报道揭露的监听事件“完全不可接受”。

法比尤斯告诉记者：“我们与美国在反恐方面的合作十分有效，但这不能证明美国的所有做法都是正确的。”

他说：“我们要求美方对此迅速作出澄清、解释和纠正。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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