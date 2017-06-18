法国议会第二轮选举开始投票 马克龙政党可能取得压倒性优势

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎6月18日 - 法国议会第二轮选举周日开始投票，民调显示总统马克龙所在的共和前进党可能在国民议会中赢得压倒性多数席次。
投票率或降至纪录低点，表明在长达七个月的竞选和投票后，选民已经疲倦，而且意味着他们对政治的失望，这可能令马克龙的改革努力变得更加复杂。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。