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时事要闻 | 2017年 6月 18日 星期日 15:06 BJT

法国议会第二轮选举开始投票 马克龙政党可能取得压倒性优势

路透巴黎6月18日 - 法国议会第二轮选举周日开始投票，民调显示总统马克龙所在的共和前进党可能在国民议会中赢得压倒性多数席次。

投票率或降至纪录低点，表明在长达七个月的竞选和投票后，选民已经疲倦，而且意味着他们对政治的失望，这可能令马克龙的改革努力变得更加复杂。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)
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