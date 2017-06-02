法国议会选举临近 检方对马克龙内阁一部长展开调查

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎6月1日 - 法国在人心惶惶的选举年又爆丑闻，该国检察官周四对马克龙的总统竞选负责人Richard Ferrand所经手的金融交易展开调查。
这项初步调查是在距法国议会选举还有10天之际展开的。马克龙希望由其新创立的共和前进党(Republic On The Move)能赢得议会控制权，并巩固他的权力。
目前为止的各种民调显示，马克龙有望实现这一目标，围绕Ferrand的事件并未影响投票意愿。Ferrand目前在马克龙政府担任国土规划部长，曾是社会党成员，是马克龙早期的关键支持者之一。
法国西部城市布雷斯特(Brest)的检察官表示，在媒体对Ferrand的商业和金融交易进行过一系列报导后，他决定展开调查。
媒体关于Ferrand报导的焦点是他六年前在Brittany管理的一家医疗保险集团，尤其是该集团从他的妻子那里租用办公场地的决定。
另一问题是Ferrand聘用其子担任助理四个月，工资从国会资金中支付。
Ferrand否认其从事了不法行为。虽然一些国家禁止聘请亲属作为国会助理，但这在法国并不违法。(完)
(编译 孙国玉；审校 侯雪苹/徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。