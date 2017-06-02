法国议会选举临近 检方对马克龙内阁一部长展开调查

路透巴黎6月1日 - 法国在人心惶惶的选举年又爆丑闻，该国检察官周四对马克龙的总统竞选负责人Richard Ferrand所经手的金融交易展开调查。

这项初步调查是在距法国议会选举还有10天之际展开的。马克龙希望由其新创立的共和前进党(Republic On The Move)能赢得议会控制权，并巩固他的权力。

目前为止的各种民调显示，马克龙有望实现这一目标，围绕Ferrand的事件并未影响投票意愿。Ferrand目前在马克龙政府担任国土规划部长，曾是社会党成员，是马克龙早期的关键支持者之一。

法国西部城市布雷斯特(Brest)的检察官表示，在媒体对Ferrand的商业和金融交易进行过一系列报导后，他决定展开调查。

媒体关于Ferrand报导的焦点是他六年前在Brittany管理的一家医疗保险集团，尤其是该集团从他的妻子那里租用办公场地的决定。

另一问题是Ferrand聘用其子担任助理四个月，工资从国会资金中支付。

Ferrand否认其从事了不法行为。虽然一些国家禁止聘请亲属作为国会助理，但这在法国并不违法。(完)