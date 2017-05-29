马克龙的政党料将在6月法国议会选举中赢得最多席位--调查

路透巴黎5月29日 - 周一的一项调查显示，法国总统马克龙所在政党料将在6月议会选举中赢得最多席位，马克龙本人也大受民众欢迎。

Odoxa为France Inter电台和L'Express杂志所做的调查显示，在6月的立法选举中，由马克龙新创立的“共和前进党(Republic on the Move)”将力拔头筹夺得29%的席位。此次选举分为两轮，分别在6月11日和6月18日进行。

极右翼政党民族阵线料以17%排名第二，保守派共和党以15%位居第三。极左翼政治家梅朗雄的政党料获得14%的席位排名第四。

近期其它民调也暗示，马克龙的政党将取代左翼社会党，成为国民议会的第一大党，力压保守党派。

马克龙计划在9月底之前通过一项就业监管改革，而后在今年稍晚开始改革失业保险体系和职业培训，并在2018年解决养老金计划问题。(完)