马克龙的政党料将在6月法国议会选举中赢得最多席位--调查

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎5月29日 - 周一的一项调查显示，法国总统马克龙所在政党料将在6月议会选举中赢得最多席位，马克龙本人也大受民众欢迎。
Odoxa为France Inter电台和L'Express杂志所做的调查显示，在6月的立法选举中，由马克龙新创立的“共和前进党(Republic on the Move)”将力拔头筹夺得29%的席位。此次选举分为两轮，分别在6月11日和6月18日进行。
极右翼政党民族阵线料以17%排名第二，保守派共和党以15%位居第三。极左翼政治家梅朗雄的政党料获得14%的席位排名第四。
近期其它民调也暗示，马克龙的政党将取代左翼社会党，成为国民议会的第一大党，力压保守党派。
马克龙计划在9月底之前通过一项就业监管改革，而后在今年稍晚开始改革失业保险体系和职业培训，并在2018年解决养老金计划问题。(完)
(编译 郑茵 审校 王颖)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。