宠物的高端生活：生活起居法国名牌相伴

路透巴黎10月18日 - 巴黎的贵妇犬往往养尊处优，被他们的主人用豪华的皮带和衣领打扮得富丽堂皇。

现在他们终于有合适的家具来与之匹配了。

法国一家企业为这些名贵的狗准备了一系列高端家具，这些家具的零售价最高达4,000欧元(5,400美元)。这家企业的创始人之一曾是法国兴业银行的一名银行家，2012年退出银行业，开设了这家公司。

这些挑剔的猫或狗或许喜欢来自由丹麦特殊纺织品制成的沙发，用铝和橡树制成的鸟笼。

这家名为Chimere的公司甚至为猫提供喷漆的猫砂和钟形鱼缸。

根据公司网站(www.chimere-edition.com)的图片，他们生产的沙发，样子好似是一台复古风格的电视机放在四条木棍上，有不同尺寸，且根据需求可定制不同的颜色。

这家公司的创始人Frederic Stouls在2012年退出危机四伏的金融业，开设了这家公司。他在价值600亿美元的美国宠物市场发现商机，且他认为优雅的设计可填补该市场的空白。

Stouls表示：“我们的设计都很浪漫，他们可以唤醒童年记忆……”

开云(Kering)(PRTP.PA)、路易威登(LVMH.PA) 等法国奢侈品品牌已经为特权动物提供产品，例如售价400美元的狗链和3,000美元的猫笼，但均以户外配件为主。

现在，Chimere的下个目标市场是美国。Stouls表示，公司正在致力于各种产品创意。

“这真的是一个巨大的市场：有为狗准备的旅店，有为狗准备的温泉。但产品必须看起来要好。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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