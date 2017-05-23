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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 15:10 BJT

曼彻斯特攻击事件后 法国总理菲利普呼吁民众加强戒备

路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。

菲利普在一份声明中称，“最为怯懦的恐怖主义，就是再度在演唱会这类场合发动攻击，就如一年多前在巴黎发生的状况一样，”他指的是2015年11月在巴黎Bataclan音乐厅发生的类似攻击事件。

他称，“我呼吁民众加强警戒，就如同面临较以往更为迫切的威胁一样。”(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)
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