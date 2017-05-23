曼彻斯特攻击事件后 法国总理菲利普呼吁民众加强戒备

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。
菲利普在一份声明中称，“最为怯懦的恐怖主义，就是再度在演唱会这类场合发动攻击，就如一年多前在巴黎发生的状况一样，”他指的是2015年11月在巴黎Bataclan音乐厅发生的类似攻击事件。
他称，“我呼吁民众加强警戒，就如同面临较以往更为迫切的威胁一样。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。