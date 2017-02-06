“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力

路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。

菲永的主要对手--法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞和独立候选人马克龙启动了声势浩大的竞选活动，而菲永似乎相信他能渡过冲击其选情的这场风波。

菲永表示，会为自己的共和党总统竞选被提名人地位而奋战到底。其竞选阵营的一位消息人士称，菲永可能会在周调该讯息。

如果他被迫放弃中右翼被提名人的地位，这将是法国政坛六十年来前所未见。

菲永的危机暴露其作为候选人所代表的中右翼联盟分歧严重，而且鲜有就紧急换人达成一致的迹象。

党内官员曾表示，可能没有足够的时间来组织一场新的初选了。

共和党的两名代表呼吁菲永退选，中间派的重量级人物贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)也于周日呼吁菲永退选。其他人士则表达了对他的忠诚。(完)