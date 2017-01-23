法国传统左翼人士Hamon将与瓦尔斯争夺左派政党总统候选人资格

路透巴黎1月22日 - 法国传统左翼人士Benoit Hamon周日在初选第一轮中获胜，他将与法国前总理瓦尔斯(Manuel Valls)对阵，争夺左翼党派总统候选人资格。法国将于春季举行大选。

现年48岁的Hamon曾因批评法国总统奥朗德(Francois Hollande)的经济政策而离开奥朗德政府；从部分结果来看，Hamon料将轻松领先瓦尔斯。

目前左翼候选人从七位减至两位，瓦尔斯与Hamon将在本周中段举行的电视辩论或将十分激烈，最终结果很难预测。

但法国前经济部长蒙特布尔(Arnaud Montebourg)为Hamon助一臂之力，他批评瓦尔斯的亲商政策，并呼吁自己的支持者在下周日投票给Hamon。此前蒙特布尔在左翼候选人中得票排第三。

不管初选结果如何，民调显示，鉴于奥朗德五年来的政策不得民心，社会党候选人在4-5月的大选中通过第一轮的机会不大。(完)