法国传统左翼人士Hamon将与瓦尔斯争夺左派政党总统候选人资格

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透巴黎1月22日 - 法国传统左翼人士Benoit Hamon周日在初选第一轮中获胜，他将与法国前总理瓦尔斯(Manuel Valls)对阵，争夺左翼党派总统候选人资格。法国将于春季举行大选。
现年48岁的Hamon曾因批评法国总统奥朗德(Francois Hollande)的经济政策而离开奥朗德政府；从部分结果来看，Hamon料将轻松领先瓦尔斯。
目前左翼候选人从七位减至两位，瓦尔斯与Hamon将在本周中段举行的电视辩论或将十分激烈，最终结果很难预测。
但法国前经济部长蒙特布尔(Arnaud Montebourg)为Hamon助一臂之力，他批评瓦尔斯的亲商政策，并呼吁自己的支持者在下周日投票给Hamon。此前蒙特布尔在左翼候选人中得票排第三。
不管初选结果如何，民调显示，鉴于奥朗德五年来的政策不得民心，社会党候选人在4-5月的大选中通过第一轮的机会不大。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。