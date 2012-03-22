法国警方攻入“冷血枪手”藏身地

路透法国图卢兹3月22日电---目击者和有关官员表示，在法国警方周四突袭犹太学校枪击案嫌犯藏身地时，人们听到了枪声和爆炸声。

特种部队试图抓捕“冷血枪手”梅拉赫(Mohamed Merah)，突击步枪和轻武器的射击枪声持续了大约四分钟。一名官员称，他们还动用瓦斯试图麻痹这名枪手。

犹太人保护组织CRIF的当地负责人Nicole Yardeni表示：“他们进入了公寓，他们正使用瓦斯试图麻痹他。”

警方当地时间上午进入了这幢五层楼的建筑内，之前警方与这一枪手的僵持达30小时。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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