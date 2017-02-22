法国警方讯问总统候选人勒庞幕僚 调查欧盟资金是否遭滥用

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透巴黎2月22日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Marcel Ceccaldi周三表示，法国司法警察正在讯问勒庞的保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。
该律师向路透表示，这起事件是“有人故意为之”，企图要削弱极右翼政党民族阵线的选情。勒庞先前已经否认所有指控。(完)
(编译 张明钧；审校 刘秀红)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。