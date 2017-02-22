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时事要闻 | 2017年 2月 22日 星期三 18:08 BJT

法国警方讯问总统候选人勒庞幕僚 调查欧盟资金是否遭滥用

路透巴黎2月22日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Marcel Ceccaldi周三表示，法国司法警察正在讯问勒庞的保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。

该律师向路透表示，这起事件是“有人故意为之”，企图要削弱极右翼政党民族阵线的选情。勒庞先前已经否认所有指控。(完)

(编译 张明钧；审校 刘秀红)

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