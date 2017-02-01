法国警方搜查总统候选人菲永办公室 妻涉吃空饷丑闻重创选情

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎1月31日 - 法国警方周二搜查了总统候选人菲永在议会的办公室，有关菲永妻子涉嫌“吃空饷”的调查，已威胁到菲永的选情，菲永所属的党派领袖也开始考虑菲永退选的“B计划”。
菲永原本被认为很有希望为保守派共和党赢得总统选举，但一周前有报导称，菲永妻子Penelope“吃空饷”领取了数十万欧元的工资。
菲永表示，Penelope有实际工作，担任议会助理。Penelope未予置评。
一项紧急正式调查于上周启动。
周日公布的一项民调显示菲永正在失去支持，独立中间派的竞争对手--马克龙(Emmanuel Macron)已迎头赶上。周二的一项调查显示，76%的选民不相信菲永所宣称的清白。
随着调查加速，共和党官员开始思索是否以及如何替换菲永。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)