法国警方搜查总统候选人菲永办公室 妻涉吃空饷丑闻重创选情

路透巴黎1月31日 - 法国警方周二搜查了总统候选人菲永在议会的办公室，有关菲永妻子涉嫌“吃空饷”的调查，已威胁到菲永的选情，菲永所属的党派领袖也开始考虑菲永退选的“B计划”。

菲永原本被认为很有希望为保守派共和党赢得总统选举，但一周前有报导称，菲永妻子Penelope“吃空饷”领取了数十万欧元的工资。

菲永表示，Penelope有实际工作，担任议会助理。Penelope未予置评。

一项紧急正式调查于上周启动。

周日公布的一项民调显示菲永正在失去支持，独立中间派的竞争对手--马克龙(Emmanuel Macron)已迎头赶上。周二的一项调查显示，76%的选民不相信菲永所宣称的清白。

随着调查加速，共和党官员开始思索是否以及如何替换菲永。(完)