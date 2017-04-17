法国极左翼候选人梅朗雄举行大型集会 法国大选进入冲刺阶段

路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。

民调显示，在梅朗雄于前几周异军突起之后，中间派马克龙、极右翼勒庞、保守派菲永和梅朗雄便形成了相互之间难分高下的局面。

民调预计，马克龙或在5月7日的对决中战胜民族阵线主席勒庞。

勒庞和梅朗雄都提出如果欧盟改革失败，则将就法国是否退出欧盟进行公投。虽然他们在第二轮选举中对决的可能性很小，但鉴于去年英国公投的影响，还是让一些投资者感到担心。

梅朗雄承诺大幅提高政府支出，将对高收入者征收90%的个税，并让法国退出北大西洋公约组织(NATO)。勒庞承诺打击非法移民，并希望弃用欧元。

即将卸任的法国社会党总统奥朗德在周日播出的一个电视节目中称，如果勒庞成为总统，使极右翼政党上台，他个人将有“负罪感”。

因涉嫌挪用公款正接受调查的菲永周六与天主教选民见面，但周日并未举行集会；四位支持率领先的候选人周一料都将举行大型集会。

在法国即将举行大选之际，该国正处于高度安全戒备状态。法国自2015年1月以来遭遇伊斯兰武装分子的多次袭击，导致逾230人丧生。

法国大选图表：tmsnrt.rs/2jLwO20 (完)