菲永赢得党内支持 此前朱佩宣布不会参选法国总统

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎/波尔多3月6日 - 受到“空饷门”重创的菲永周一消除了党内竞争对手的威胁，党内领导曾已经转而支持这位中右翼前总理参选总统。
参议院议长Gerard Larcher称，在党内重量级人物朱佩发表了不会参选总统的言论数小时后，共和党领导层一致支持菲永。
“共和党人团结在菲永周围，”Larcher向记者表示，“争论已结束。”
共和党领袖Bernard Accoyer称，共和党将再度支持菲永参选。
目前距离法国大选不到50天，民调显示曾一马当先的菲永将在第一轮投票中败北，民调还显示绝大多数法国人希望其退出竞选。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)