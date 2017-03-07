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时事要闻 | 2017年 3月 7日 星期二 08:15 BJT

菲永赢得党内支持 此前朱佩宣布不会参选法国总统

路透巴黎/波尔多3月6日 - 受到“空饷门”重创的菲永周一消除了党内竞争对手的威胁，党内领导曾已经转而支持这位中右翼前总理参选总统。

参议院议长Gerard Larcher称，在党内重量级人物朱佩发表了不会参选总统的言论数小时后，共和党领导层一致支持菲永。

“共和党人团结在菲永周围，”Larcher向记者表示，“争论已结束。”

共和党领袖Bernard Accoyer称，共和党将再度支持菲永参选。

目前距离法国大选不到50天，民调显示曾一马当先的菲永将在第一轮投票中败北，民调还显示绝大多数法国人希望其退出竞选。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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