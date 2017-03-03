法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决

路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。

Harris Interactive民调结果显示，25%的民众希望他继续参选，低于一个月前的35%。而菲永周三决定继续竞选之后，他所属的共和党内有越来越多人退出其选务。

巴黎人报(Le Parisien)指出，菲永位于巴黎的寓所周四早上遭到调查人员搜查，以调查关于其妻吃空饷的指控。金融检察官办公室的一名官员不予置评。

距离4月23日第一轮投票已剩不到两个月时间，目前多个调查都一致显示，5月7日第二轮投票将是独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)与极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)展开对决，预料马克龙将胜出。

一份民意调查显示，菲永支持率已经跌破20%，为一周来首见，而他与另外两名候选人的差距也正在加大。

在周二至周四间进行的Elabe民意调查显示，菲永的支持率为19%，落后于勒庞的的27%及马克龙的24%。(完)