法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
两项民调显示，支持率曾经领先的菲永，将在两轮投票中的第一轮就被打败出局。
检察官Eliane Houlette在收到一份警方报告后表示，她会继续调查菲永的吃空饷丑闻。
民调显示，勒庞将在4月23日的第一轮投票中获胜，但将在5月7日的最后一轮投票中败给独立的中间派候选人马克龙。自菲永1月25日爆出丑闻之后，外界就看好马克龙有望赢得这次总统选举。
尽管周四的两项民调显示菲永在第一轮投票就会出局，但他与马克龙支持率之间的差距仍然不太大。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)