法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升

路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。

两项民调显示，支持率曾经领先的菲永，将在两轮投票中的第一轮就被打败出局。

检察官Eliane Houlette在收到一份警方报告后表示，她会继续调查菲永的吃空饷丑闻。

民调显示，勒庞将在4月23日的第一轮投票中获胜，但将在5月7日的最后一轮投票中败给独立的中间派候选人马克龙。自菲永1月25日爆出丑闻之后，外界就看好马克龙有望赢得这次总统选举。

尽管周四的两项民调显示菲永在第一轮投票就会出局，但他与马克龙支持率之间的差距仍然不太大。(完)