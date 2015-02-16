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债券 | 2015年 2月 16日 星期一 15:38 BJT

欧洲政经：希腊必须遵守欧盟规则，欧洲也需要做出妥协--法国财长

路透巴黎2月16日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周一表示，德国在希腊债务谈判上的强硬立场是正确的，但也需要承认希腊政府更替的事实。

“从某种立场来看，德国的做法是正确的。希腊签署了若干协议，不是由当前政府签署，而是这个国家签署的。因此他们不论政府更替与否，都要遵守这些协议。不过希腊人认为‘我们刚刚换了政府，我们不会像以往那样行事了’，他们也是对的，我支持他们。”萨潘对法国电视2台(France 2 television)表示。

“我们必须做的是，共同找到一个有效的办法。”

今天稍晚，欧元区财长将举行会议，讨论解决希腊财政资金日益减少的问题，以及如何使该国留在欧元区。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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