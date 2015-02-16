欧洲政经：希腊必须遵守欧盟规则，欧洲也需要做出妥协--法国财长

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透巴黎2月16日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周一表示，德国在希腊债务谈判上的强硬立场是正确的，但也需要承认希腊政府更替的事实。
“从某种立场来看，德国的做法是正确的。希腊签署了若干协议，不是由当前政府签署，而是这个国家签署的。因此他们不论政府更替与否，都要遵守这些协议。不过希腊人认为‘我们刚刚换了政府，我们不会像以往那样行事了’，他们也是对的，我支持他们。”萨潘对法国电视2台(France 2 television)表示。
“我们必须做的是，共同找到一个有效的办法。”
今天稍晚，欧元区财长将举行会议，讨论解决希腊财政资金日益减少的问题，以及如何使该国留在欧元区。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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