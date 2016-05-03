奥朗德支持率触及历史低点 竞选连任困难重重

路透巴黎5月2日（记者 Ingrid Melander） - 上周，支持者们抵达为法国总统奥朗德举办的集会现场时，迎接他们的是一首表达爱意渐去的伤感歌曲--《Je ne t'aime plus, mon amour》（我不再爱你了，我的爱）。

在奥朗德及其亲密的支持者们开始研究他明年是否真正有连任的机会之际，选择这首歌为一场政治集会暖场让人感到奇怪，但这首歌却捕捉到了奥朗德作为总统不受喜欢的蛛丝马迹。

在2012年当选前夕，奥朗德曾在Twitter上发帖抨击在任的萨科齐，称“大家能想象让同一人再来（担任总统）五年吗？”

如今，奥朗德也面临同样的问题。自掌权以来，由于未能重振经济，加上其领导力和安全及其他政策的大调整遭到质疑，奥朗德目睹着自己的支持率一路下滑并触及历史低点。

Viavoice在4月20日发布的一项民调显示，仅1%的选民认为奥朗德若连任，会成为一位“非常不错的”总统。认为他会是一位“相当不错的”总统的选民比例则不超过10%。

奥朗德所在的社会党党员人数锐减，表明就连盟友也感到失望。奥朗德当选之年，社会党党员人数为17.3万人，如今减半只有8.6万人。

上周在巴黎一所大学举行的集会，参加的基本上也都是白发苍苍的支持者，法国的年轻人则无暇顾及奥朗德。

民调显示，许多曾在2012年支持奥朗德的左翼人士这次不会支持奥朗德：若无法将这些人争取回来，奥朗德则无连任的机会。为此，他已经承诺给学生发放更多补贴，并给教师涨工资。（完）