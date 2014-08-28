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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 10:58 BJT

《焦点》欧盟执委会敦促法国须立即加快结构性改革的脚步

房地产成为政府一大头痛问题，法国新屋开工量降至16年低位，严重拖累经济。开发商称，这部分是因为奥朗德执政的第一届政府通过规定，对人口超过50,000人的城市房租设定上限。

奥朗德还证实，政府计划改革福利和所得税规定，让贫困家庭能享受到与本月稍早立遭宪法院否决计划幅度差不多的减税。

最初的计划是明年对低收入工人减免25亿欧元的所得税。政府还承诺，对低收入家庭减免略高于10亿欧元所得税的计划将延续到明年。

在第一次劳动力改革基础上，政府还考虑检讨企业领袖指称抑制招聘的一些规则，包括要求员工数量超过一定规模的企业设置劳资协议会等规定。(完) (编译 郑茵/许娜/张若琪/王丽鑫； 审校 龚芳)
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