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时事要闻 | 2017年 2月 24日 星期五 19:07 BJT

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师

路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。

Bossel告诉路透，今年大选结束后，勒庞将配合传唤。(完)

(编译 王琛；审校 张明钧)

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