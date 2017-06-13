面对议会选举高弃投率 法国总统马克龙将力争恢复民众对政府信任

路透巴黎6月12日 - 法国政府发言人周一称，总统马克龙及其支持者将努力恢复法国人民对政府的信任，此前在法国议会选举第一轮投票中的选民投票率跌至纪录低位。

周日参与投票者不到登记选民数量的一半，这在法国战后历史上前所未有，马克龙的一些对手因此质疑选民对他的支持力度。马克龙希望尽快进行经济改革。

民调机构认为这是因为选民对政客已经感到厌倦，不再抱有幻想。民调预计，在弃投率较高的情况下，马克龙有望赢得压倒性多数优势。

马克龙所属的政党有可能在议会选举第二轮投票中轻松获胜。

“这是选举的一个失败之处，”政府发言人Christope Castaner在接受电视台采访时称，“我们必须注意，必须恢复信任。”

共和前进党(LREM)主席Catherine Barbaroux称，投票率偏低将是政府在未来几周面临的一大挑战。她说，第二轮需要更多选民出来投票。(完)