面对议会选举高弃投率 法国总统马克龙将力争恢复民众对政府信任

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴黎6月12日 - 法国政府发言人周一称，总统马克龙及其支持者将努力恢复法国人民对政府的信任，此前在法国议会选举第一轮投票中的选民投票率跌至纪录低位。
周日参与投票者不到登记选民数量的一半，这在法国战后历史上前所未有，马克龙的一些对手因此质疑选民对他的支持力度。马克龙希望尽快进行经济改革。
民调机构认为这是因为选民对政客已经感到厌倦，不再抱有幻想。民调预计，在弃投率较高的情况下，马克龙有望赢得压倒性多数优势。
马克龙所属的政党有可能在议会选举第二轮投票中轻松获胜。
“这是选举的一个失败之处，”政府发言人Christope Castaner在接受电视台采访时称，“我们必须注意，必须恢复信任。”
共和前进党(LREM)主席Catherine Barbaroux称，投票率偏低将是政府在未来几周面临的一大挑战。她说，第二轮需要更多选民出来投票。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。