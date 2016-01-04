多数法国民众不希望奥朗德和萨科齐参加2017年总统竞选--民调

路透巴黎1月2日 - 根据周六发布的一项民调，有近75%的法国民众不希望现任总统奥朗德及前总统萨科齐参加2017年总统竞选，而是渴望看到新面孔。

Odoxa为《巴黎人报》（Le Parisien）进行的民调显示，大约74%的受访者不希望2017年的总统选举仍是在2012年总统选举的两个竞争对手之间进行。2012年总统选举中，社会党领导人奥朗德击败了前保守党总统萨科齐。

奥朗德与萨科齐展开角逐仍是最可能出现的情形之一。不过到目前为止，两人在各自党派中仍未获得足够的支持以带领各自的阵营发起角逐。

调查显示，大约88%的受访者称，法国政界需要革新。

在最能代表“革新”的政界人士中，经济部长Emmanuel Macron的支持率最高，为55%；跟随其后的是极右翼政客Marion Marechal-LePen和前保守派部长Bruno Le Maire，两人的支持率分别为43%和36%。（完）