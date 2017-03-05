法国民调首次显示马克龙首轮选举获胜 菲永深陷丑闻与信心危机

路透巴黎3月3日 - 法国中间派总统候选人马克龙周五巩固其有利地位，而保守派候选人菲永则因家人吃空饷丑闻面临更大的退出竞选压力。

Oxoda民调显示，马克龙将在第一轮选举中领先右翼领导人勒庞，这是自各方候选人明确以来首次出现这样的结果。就在前一天，马克龙承诺财政纪律和刺激措施并举，以强化脆弱的经济复苏。

在前投资银行家马克龙的选情上涨之际，菲永阵营则陷入信心危机，一些与其关系密切的顾问和支持者相继辞职。

菲永竞选团队负责人Patrick Stefanini及首席发言人Thierry Solere周五均辞职，同时中右党派--独立民主联盟(UDI)也停止对菲永的支持。

Odoxa民调还显示，如果菲永真的退选并由前总理朱佩取代，那么朱佩将击败勒庞赢得第一轮选举。

朱佩身边的一位消息人士表示，现年71岁的朱佩已经“准备好参加竞选”。朱佩在11月的党内初选中败给菲永。

Odoxa民调显示马克龙支持率领先勒庞后，欧元升至两周高位，法国和德国10年期公债之间的利差跌至一个月低点，表明投资者目前认为极右翼党派获胜的可能性下降。

马克龙在2014-2016年曾在奥朗德政府担任经济部长，但没有选举经验。他的支持率领先部分受益于菲永陷入丑闻。马克龙周四公布了竞选宣言，其中包括改革养老金制度的计划。

尽管陷入妻子吃空饷丑闻，但菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”。菲永在竞选总部发表义正词严的演说，再度否认对其有不当行为的指控，抗议司法与媒体不公，造就一场“政治暗杀”。几名前支持者随后抛弃了他，说他们不能支持他，因为他攻击司法。

勒庞亦面临法律问题。她的律师周五对路透表示，她已拒绝法官就其不当使用欧盟资金发出的传唤。

Odoxa调查显示，马克龙在4月23日第一轮的选举中将以27%的支持率领先，勒庞和菲永则分别获得25.5%和19%的支持。今年以来，勒庞支持率一直在第一轮选举的民调中领先。

如果朱佩取代菲永参选，Odoxa民调显示朱佩将以26.5%的支持率领先，马克龙和勒庞支持率分别为25%和24%。

Opinionway进行的另一份民调仍显示勒庞赢得第一轮选举。

Ifop民调显示，71%的选民希望菲永退出竞选。(完)