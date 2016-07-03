法国前总统萨科齐计划卸任共和党党魁职务 可能参加总统初选

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透巴黎7月2日 - 法国前总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)周六称，他计划卸任共和党(Les Republicains)党魁职务。这证实了外界的猜测，即他将参加总统大选提名初选。
中右翼支持者11月将投票选出参加2017年总统大选的党内候选人，与法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)及社会党竞选人进行角逐。
萨科奇如果继续任党魁，将无法参加初选。他需要在9月9日申请截止日期两周前辞职。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。