版本:
中国
时事要闻 | 2016年 7月 3日 星期日 20:04 BJT

法国前总统萨科齐计划卸任共和党党魁职务 可能参加总统初选

路透巴黎7月2日 - 法国前总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)周六称，他计划卸任共和党(Les Republicains)党魁职务。这证实了外界的猜测，即他将参加总统大选提名初选。

中右翼支持者11月将投票选出参加2017年总统大选的党内候选人，与法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)及社会党竞选人进行角逐。

萨科奇如果继续任党魁，将无法参加初选。他需要在9月9日申请截止日期两周前辞职。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐