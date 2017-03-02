法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）

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路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。

菲永披露，负责调查的检方已传唤他在3月15日到案，将对其妻吃空饷一案展开正式调查。菲永妻子遭控支领数十万计欧元公帑，但所做的工作甚少。

菲永在竞选总部发表义正词严的演说，再度否认对其有不当行为的指控，抗议司法与媒体不公，造就一场“政治暗杀”，直接向法国民众寻求支持。

“被暗杀的不只是我，总统大选也是，” 菲永在党内高层的陪同下表示。当天早上曾传出菲永可能退出大选。

“我站在法国人民面前，是因为决定法国总统的应是人民的选票，而不是偏颇的程序。”

“我不会放弃，我不会屈服，我不会退出，我将抗争到底，”

但菲永的国际事务顾问Bruno Le Maire辞职，称菲永违背了前所言如果遭正式调查就退选的承诺。

新民调继续显示，尽管菲永缩小落后差距，但终将无法挺入第二轮投票。民调显示中间派候选人马克龙有望在第二轮对决中击败极右派勒庞。

法国10年期公债较可比德债利差收窄至一个月最低的64个基点，上周为84个基点，显示分析师认为马克龙选情将更加稳固。

“菲永说的是他无论如何都参选到底，这使得马克龙成为最有希望的赢家，”法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan说。

法国指标股指收高2.1%。(完)