法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
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路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
菲永披露，负责调查的检方已传唤他在3月15日到案，将对其妻吃空饷一案展开正式调查。菲永妻子遭控支领数十万计欧元公帑，但所做的工作甚少。
菲永在竞选总部发表义正词严的演说，再度否认对其有不当行为的指控，抗议司法与媒体不公，造就一场“政治暗杀”，直接向法国民众寻求支持。
“被暗杀的不只是我，总统大选也是，” 菲永在党内高层的陪同下表示。当天早上曾传出菲永可能退出大选。
“我站在法国人民面前，是因为决定法国总统的应是人民的选票，而不是偏颇的程序。”
“我不会放弃，我不会屈服，我不会退出，我将抗争到底，”
但菲永的国际事务顾问Bruno Le Maire辞职，称菲永违背了前所言如果遭正式调查就退选的承诺。
新民调继续显示，尽管菲永缩小落后差距，但终将无法挺入第二轮投票。民调显示中间派候选人马克龙有望在第二轮对决中击败极右派勒庞。
法国10年期公债较可比德债利差收窄至一个月最低的64个基点，上周为84个基点，显示分析师认为马克龙选情将更加稳固。
“菲永说的是他无论如何都参选到底，这使得马克龙成为最有希望的赢家，”法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan说。
法国指标股指收高2.1%。(完)
(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 张荻/杜明霞)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)