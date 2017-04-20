法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
备受关注的Cevipof民调显周三公布，在周日首轮投票之前，领先候选人马克龙及勒庞的支持率都有所滑落，而且保守派候选人菲永(Francois Fillon)和极左翼梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)仍紧追不舍，抢夺进入第二轮投票的资格。
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
而领先候选人的支持率越来越接近，令选情越来越胶着。
据Cevipof对11,601人的调查显示，4月初以来，首轮投票勒庞支持率下滑2.5个百分点至22.5%，马克龙的支持率下降2个百分点至23%。
近来几周崛起的左翼候选人梅朗雄的支持率为19%，而丑闻缠身的菲永支持率为19.5%。
民调显示，马克龙将在与民族阵线主席勒庞正面交锋时胜出。
Opinionway进行的另一项民调对几位领先候选人的预测与Cevipof类似，并且也预测马克龙将在5月7日的第二轮投票中以65%对35%击败勒庞。
Cevipof的民调显示，导致首轮投票结果不确定性升高的一个关键因素--弃权率，料为28%。这接近2002年的历史高位，当时勒庞的父亲--让-马里·勒庞(Jean-Marie Le Pen)正是仰仗这样高的弃权率进入了决胜轮投票。
BVA进行的另一项民调显示，马克龙在首轮投票中的得票率料为24%，比勒庞高出一个百分点。菲永和梅朗雄得票率料为19%。
BVA民调估计的弃权率介于20-24%。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 王丽鑫/王兴亚)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。