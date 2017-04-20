法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调

路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。

备受关注的Cevipof民调显周三公布，在周日首轮投票之前，领先候选人马克龙及勒庞的支持率都有所滑落，而且保守派候选人菲永(Francois Fillon)和极左翼梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)仍紧追不舍，抢夺进入第二轮投票的资格。

鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。

而领先候选人的支持率越来越接近，令选情越来越胶着。

据Cevipof对11,601人的调查显示，4月初以来，首轮投票勒庞支持率下滑2.5个百分点至22.5%，马克龙的支持率下降2个百分点至23%。

近来几周崛起的左翼候选人梅朗雄的支持率为19%，而丑闻缠身的菲永支持率为19.5%。

民调显示，马克龙将在与民族阵线主席勒庞正面交锋时胜出。

Opinionway进行的另一项民调对几位领先候选人的预测与Cevipof类似，并且也预测马克龙将在5月7日的第二轮投票中以65%对35%击败勒庞。

Cevipof的民调显示，导致首轮投票结果不确定性升高的一个关键因素--弃权率，料为28%。这接近2002年的历史高位，当时勒庞的父亲--让-马里·勒庞(Jean-Marie Le Pen)正是仰仗这样高的弃权率进入了决胜轮投票。

BVA进行的另一项民调显示，马克龙在首轮投票中的得票率料为24%，比勒庞高出一个百分点。菲永和梅朗雄得票率料为19%。

BVA民调估计的弃权率介于20-24%。(完)