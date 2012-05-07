特别报道：法国新总统奥朗德告诉世人他并非洪水猛兽

路透法国图勒3月21日电---你很难预料到一位总统候选人会有这种开场白.当法国社会党总统候选人奥朗德2月出访伦敦,走下火车时说道:"我并不危险."

这位57岁、戴着眼镜的法国总统候选人在国外并不出名.就算在国内,长期以来他最为人所知的身份也只是社会党同僚Segolene Royal的坚定夥伴.不过民调显示,奥朗德已经在选举中领先中右翼的萨科齐.

这让很多法国乃至欧洲的金融市场人士忧心不已.他们认为,奥朗德的竞选承诺是个威胁.奥朗德誓言会对高收入者按75%的税率征税,将投行与零售银行分离开来,并着重推动经济增长--债市认为这意味着政府要大举支出.

奥朗德在1月做出首次重要竞选演讲时宣布:"在前方面临的选战中,我的主要对手没有姓名,没有面孔,没有党派.他不是候选人,他也不会当选,但他却占据支配地位.我的对手,就是财政."

瑞银集团资深经济顾问George Magnus称,如果奥朗德赢得选举,市场目前的平静状态就将被打破,不仅因为他的吁求,还因为他可能鼓动其他欧洲民众离开撙节道路,走上支出之路.

这也是为什麽当他2月造访伦敦这个全球最大金融中心之一,回答记者有关金融市场的提问时,要强调自己并不危险.

奥朗德将自己塑造成一个普通人的形象.仔细研究他的过去,并访问他的老友、他选区的选民、同事和顾问後会发现,他或许算不上激进.显然,与萨科齐的名人光环和高调相比,他是朴素而又简单的,并且有着30年地方从政经历.

萨科齐曾经不指名点姓的表示,自己的头号对手缺乏经验,"成天说谎".奥朗德则表示,萨科齐的致命缺点就是他就职总统後的作为.法国报纸报导称,奥朗德曾在去年1月一次午宴上称萨科齐是个"烂家伙".

奥朗德的支持者表示,他必须审慎处理这场政治赛局.他需要左翼支持来赢得选举,而极左和极右翼都在给不满的选民煽风点火,让选战日益激烈.但他的支持者称,本质上讲,奥朗德是是一个性情温和而又讲求实际的普通人,他将寻求折衷之路.

"每个总统都是特定时代的产物,"去年加入奥朗德竞选团队、长期服务议会的Claude Bartolone表示.

**正常先生**

熟悉奥朗德及其女友Valerie Trierweiler的人士称,在去年一个周日的凌晨,Trierweiler推醒熟睡中的奥朗德,告诉他时任国际货币基金组织(IMF)总裁,并且是下任总统大热门的施特劳斯-卡恩在纽约因性侵指控被捕.那时奥朗德就知道,他的命运已经改变.虽然针对施特劳斯-卡恩的所有指控後来被撤销,但这令奥朗德突然成为社会党竞选总统大位的领跑者,有望成为1981年密特朗当选以来的首位社会党总统.

在2月出版的竞选文宣书籍"改变命运"中,奥朗德承认他的选情因为这个"从未露面的候选人"而获得提升.他也一再强调,他的生活方式与经常在全球奔波的施特劳斯-卡恩十分不同.

在法国南部城镇图勒(Tulle),奥朗德的议会办公室里有扇蓝色房门,门後的房间就是奥朗德每周五过夜之处,他每周五都会回到自己服务30年的选区科雷兹省.

这个房间布置十分单调,最奢侈的物品是一个棕色的电动裤管摺线熨制器,看上去好像也是从1970年代使用至今.

屋内的一张金属床上铺着蓝白色的被子,两侧各摆着一张极为普通的床头柜.除此之外还有一个闹钟,一把柳条椅,以及一台笨重的旧电视.地上铺设着与隔壁办公室一样的冰冷仿木地板,更凸显出房间主人简单的生活作风.

奥朗德通常周四晚上或周五早上从巴黎搭飞机来此,几乎总会在图勒周六早上的露天市场中与民众握手寒暄."他几乎认得所有人,不管是商家还是购物民众."52岁的图勒市长、社会党人Bernard Combes说.他在10年前的一个乡村聚会中与奥朗德相识,此後放弃教师工作与奥朗德共事.

人们经常可以在奥朗德选区办公室附近的Caleche咖啡店看到他的身影.他总喜欢在周六早上坐在马蹄形的海绵塑胶椅上,享用他习惯的"咖啡加牛角面包大餐".

科雷兹省是半山地地区,其名称源自流经当地的一条河流.科雷兹在2008年转而成为社会党势力版图.在奥朗德之前,这里是前总统席哈克的政治地盘.席哈克来自萨科齐所属的人民运动联盟(UMP).

与席哈克一样,奥朗德也认为有必要在巴黎之外保留一处基地,不能为应对每一次选举而不停变换选区."他在这里能掌握真实的民意."科雷兹大区联络主任Jacques Spindler表示,"人们不会只对他说他想听到的."

**科雷兹经济学**

科雷兹人口老龄化程度在法国101个地方行政区高居第二,该省近25万人口中,许多是农民.科雷兹还是法国债务负担最重的省,今年债务估计超过3.6亿欧元(4.74亿美元),人均债务是其他地区的两倍.

这是奥朗德反对者攻击的首要目标.萨科齐的一位盟友把奥朗德的选区称作"法国的希腊",说若奥朗德当选,这就是他可能作为的实验室.

但科雷兹或许不算是社会党主张课税及支出的强力例证.奥朗德2008年开始执掌时,萨科齐所属的前任执政党UMP留下债务近3亿欧元.当地资料显示,2008年之前的五年期间,科雷兹债务从1.05亿欧元增加近两倍.奥朗德在任的这四年,债务升幅略超过四分之一.据财政部数据,2007年至2010年,奥朗德将运作成本增加17%,投资削减24%.

最近采取的节约举措包括停办免费校车.当地公务员如今驾驶的是廉价的雷诺Twingos,取代了中等的Clios.

奥朗德在竞选政见中把教育放在首位,他说这些削减支出可以让他维持优先领域的支出,而最重要的是社会服务.据地方文件,尽管资金有限,但每个进入中学的学生现在都能获得一部iPad.目前为此,发放给学生和老师的笔记型电脑及平板电脑超过13,500部,年斥资约150万欧元.

全国来看,奥朗德说他将创造15万个国家资助的就业岗位,再在公共教育领域增聘6万名雇员.根据他的政见,这将造成近40亿欧元的支出.

其中部分资金将来自加税.奥朗德在任期间,科雷兹省房产税提高了6.5%.他说,他计画到2017年五年任期届满时,将法国公共赤字降至零,而加税就是其中一部分.他表示,收入100万欧元以上的人,税率应从现在的41%提高至75%.他称基本上这只是一个象征性的举动,受到影响的约有3,000人,税收只有2-3亿欧元.他的顾问称,这可能是一项临时举措.

奥朗德认为,自萨科齐上任以来,整体税收负担加重,而且接下来无论谁当选,都必须加税.

法国主要企业雇主团体Medef对於这两位候选人都不太喜欢.奥朗德的75%税率政策不受欢迎,但萨科齐提出限制CEO薪酬的计划也不受欢迎.Medef负责人Laurence Parisot表示,这两位候选人都没有就如何提高法国竞争力做出明确规划.

**来自中产家庭**

奥朗德出生于巴黎西北部中等城镇鲁昂(Rouen)的一个中产家庭,从一座私立天主教会学校开始接受教育.在1968年法国举行大罢工,学生抗议活动导致巴黎局势动荡之际,他的父亲、一名涉足房地产投资的眼耳科医生,将拥有两个孩子的全家人搬迁至富庶的巴黎郊区布伦(Boulogne).

对於当时13岁的奥朗德而言,这次搬家的影响是巨大的.据记者Serge Raffy撰写的,於去年出版的奥朗德传记"秘密的旅程(Secret Journey)",他父亲Georges Hollande在搬家中扔掉了儿子们的金属小汽车和铅制士兵玩具.

奥朗德与妈妈Nicole关系亲密,尼科尔是一名痴迷法国前总统密特朗(Francois Mitterrand)的社会福利工作者.Nicole对奥朗德的成年生活仍有强烈的影响,她在三年前去世,享年80多岁.

奥朗德是比1968年抗议者晚出生的一代人,但作为一个十多岁的年轻人,他曾有几次触犯法律的经历.如记者Raffy所述,他在拘留所渡过一个晚上,当时他和几个朋友拆解一辆废弃轿车的零部件,想维修他们希望假期旅行时用的车辆.在另一场恶作剧中,他的菲亚特(Fiat,飞雅特) 650"微型三轮汽车"失控撞上一个墙角,并翻了几个跟头,但他和一个朋友毫发无损地逃脱.

但举家搬往巴黎也意味着开启一段雄心壮志的教育之路:奥朗德在欧洲顶尖的巴黎HEC商学院(HEC business school)取得文凭,随後进入声望卓着的巴黎政治大学(Sciences Po)和国家行政学院(Ecole Nationale d'Administration,ENA),後者历来是法国顶尖公务员的培训基地.在法国国家行政学院,学生们涉猎的范围无所不包,从经济学和预算管理,到产业关系和谈判技巧.奥朗德是排名前10位的优秀学生.

在国家行政学院,25岁的奥朗德遇见了女同学贺雅尔(Segolene Royal),她成为奥朗德数十年的女友,并於2007年竞选总统.在法国一些最声名狼藉的贫民区传教的神父Jean-Marie Petitclerc仍记得,他们是一对善于交际,勤奋上进的情侣,共同为一座豪华高层住宅项目工作.

在政治上,奥朗德与他父亲的观点相左,他父亲反对法国在1960年代允许阿尔及利亚殖民地独立,并为当时的极右翼政治运动奔走呼号.尽管如此,奥朗德近来表示,若他赢得法国总统选举,首个报喜电话将打给他父亲.

Raffy说,奥朗德患有近视,这让他免去服兵役的义务, 但他对这一结果表示抗议.Raffy说因为他拥有政治雄心,觉得不去服兵役将有损他的前途.他於1970年代後期在法国西北部的布列塔尼(Brittany)服兵役期间,结成了一些最亲密的友谊.当时他和米歇尔 萨潘(Michel Sapin)等人同住一宿舍,萨潘是前法国财长,目前负责筹划奥朗德的选举纲领.

奥朗德和贺雅尔共有四名子女.贺雅尔在2007年总统选举中败给萨科齐,随後宣布和奥朗德分手.在奥朗德竞选之初,她曾挑战奥朗德,但在党内初选中败北.奥朗德目前的伴侣是47岁的特里维勒(Trierweiler),她曾担任记者,在贺雅尔宣布分手之前就和奥朗德相识.

**再见啦,萨科齐**

如果奥朗德当选,那麽他将是在欧洲的危急关头接管法国.欧元区领导人正在努力解决债务危机.

正因如此,奥朗德的政策引发了撙节举措支持派的忧虑,比如德国总理梅克尔和金融市场投资人.

他们的最大忧虑在於,奥朗德曾承诺将重新谈判萨科齐和梅克尔与其他欧洲领导人的预算控制协议.他认为在节约的同时需要促进增长.

那令梅克尔感到恼火,她已表示支持萨科齐.德国政府亦仍对2011年法国社会党人士大量反德言论心有余悸,当时他们批判萨科齐屈从于梅克尔的压力.一位德国官员表示,在萨科齐的要求下,梅克尔已拒绝与奥朗德会面.英国、西班牙和意大利的领导人亦未与奥朗德会面.

奥朗德曾说过他想改变过去两年来主导欧洲政策的梅科齐(Merkozy)法德双头垄断.他希望重新恢复其他欧盟政府、各国国会和机构的声音.去年12月在柏林对社会党发表的演讲中,他表示做决定"不能单凭国家首脑的几次会议."

奥朗德的反对者表示,这样的想法显示他幼稚且缺乏领袖风范.金融市场评论人士认为,奥朗德获胜将导致欧元危机再度燃起,其中包括瑞银Magnus,他在上月写给客户的一份报告中指出,奥朗德对金融业采取对立姿态.RBS首席欧洲分析师Jacques Cailloux表示,一些投资者可能会决定,先买法国违约保险以策安全.

奥朗德的支持者则辩称,他的立场基础是强烈支持欧洲一体化及民主观点:他支持欧洲整合的程度已经到了赞成建立联邦制.

奥朗德的一位老朋友Jean-Yves Le Drian指出,奥朗德在沟通歧见的纪录辉煌.1980年代,他们两人都是政党团体Transcourants五位创始者之一,这个团体的精神是超越社会党分支的派系内斗.

这个团体原本只是洛里昂的一个小组织,但很快大受肯定,赢得了社会党重要人物前欧盟执委会主席德洛尔(Jacques Delors)的支持.

幕僚人员表示,同样地,奥朗德企图重新谈判欧洲预算协定,并不代表他想要破坏这个新协定."奥朗德是一个希望改变欧洲,但同时仍完全支持欧洲一体化的欧洲派,"奥朗德的竞选总监莫斯可维西(Pierre Moscovici)表示.

这种在内部政治目标、投资者需求、以及欧洲共同目标之间的拉锯紧张关系,是所有欧洲领袖都面临的问题.梅克尔的顾问表示,如果奥朗德当选,她相信她可以和奥朗德合作,德国政府将展开"魅力攻势".

现在对於奥朗德而言,重点是自去年5月以来的每个民调都显示他将赢得5月6日的大选.那或许还有变数.但如果他获胜,他的朋友Le Drian表示,"这个过程应该是一次惊异之旅."(完)