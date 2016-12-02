法国总统奥朗德宣布不寻求连任

路透巴黎12月1日 - 法国总统奥朗德周四表示，他将不寻求连任，放弃2017年总统大选。这一史无前例的决定，为其他左翼候选人敞开了大门。

法国现任总统不寻求连任，为数十年来首见。奥朗德是法国历史上最不受欢迎的总统。

“现在我清楚走上不能获得足够支持的道路会招致的风险。因此我决定不谋求成为总统大选的候选人，”表情凝重的奥朗德在电视讲话中称。

近期的所有调查均预测，不论是奥朗德还是其他社会党候选人，都不可能通过首轮投票。调查预测，总统大选最后的角逐将在法国前总理、中右翼候选人菲永和法国民族阵线主席勒庞之间展开。(完)