法国总统奥朗德宣布不寻求连任

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透巴黎12月1日 - 法国总统奥朗德周四表示，他将不寻求连任，放弃2017年总统大选。这一史无前例的决定，为其他左翼候选人敞开了大门。
法国现任总统不寻求连任，为数十年来首见。奥朗德是法国历史上最不受欢迎的总统。
“现在我清楚走上不能获得足够支持的道路会招致的风险。因此我决定不谋求成为总统大选的候选人，”表情凝重的奥朗德在电视讲话中称。
近期的所有调查均预测，不论是奥朗德还是其他社会党候选人，都不可能通过首轮投票。调查预测，总统大选最后的角逐将在法国前总理、中右翼候选人菲永和法国民族阵线主席勒庞之间展开。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。