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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 16日 星期三 08:47 BJT

奥朗德正式宣誓就任法国总统

奥朗德周二正式宣誓就职，成为继密特朗之後首位来自社会党的法国总统。 萨科齐在爱丽舍宫向奥朗德表示祝贺，并在总统官邸内向奥朗德移交了核代码和其他秘密文件。随後举行了简短的宣誓仪式，约400名宾客参加了仪式。路透

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