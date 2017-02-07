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时事要闻 | 2017年 2月 7日 星期二 08:57 BJT

民调显示独立参选人马克龙料将在法国总统大选中胜出

路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。

民调显示，上述两位候选人将可进入第二轮选举，届时马克龙料将以65%的得票比重胜过勒庞的35%。

勒庞料将以26%的得票率在第一轮选举中胜出，马可龙第一轮则可望拿下23%，先前最被看好的菲永则将以20%的得票率无缘晋级第二轮投票。

保守党候选人菲永被妻子收取公众资金的丑闻缠身，他将在周一1500GMT召开记者会予以反击。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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