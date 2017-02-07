民调显示独立参选人马克龙料将在法国总统大选中胜出

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。
民调显示，上述两位候选人将可进入第二轮选举，届时马克龙料将以65%的得票比重胜过勒庞的35%。
勒庞料将以26%的得票率在第一轮选举中胜出，马可龙第一轮则可望拿下23%，先前最被看好的菲永则将以20%的得票率无缘晋级第二轮投票。
保守党候选人菲永被妻子收取公众资金的丑闻缠身，他将在周一1500GMT召开记者会予以反击。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。