法国总统大选电视辩论中马克龙看来居于上风 与勒庞针锋相对

路透巴黎3月20日 - 法国总统大选周一举行电视辩论会，中间派候选人马克龙强化了在选战中的领先优势，会中他与主要竞争对手极右派候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在移民及欧洲议题上针锋相对。

一份即时民调显示，先前曾担任经济部长、从未竞选的马克龙被认为是前五位候选人中最具说服力者；这场电视辩论会时间将近三个半小时，未有候选人居于完全劣势。

在4月23日首轮投票之前，还会举行两场辩论会，而这些辩论会被视为是选战关键，因为有近四成选民称不确定要支持何人。

数周以来民调皆显示，勒庞和马克龙拉开与其他候选人的领先差距。这场选举可谓峰回路转，而选战是在高失业及经济成长不振的背景下进行。

电视辩论进入尾声时，Elabe所进行的即时网路民调显示，观看电视辩论的民众中有29%认为马克龙最具说服力，其次是左派候选人Jean-Luc Melenchon的20%；勒庞和保守派的菲永并列第三。社会党候选人Benoit Hamon则是敬陪末座。(完)