法国总统大选电视辩论中马克龙看来居于上风 与勒庞针锋相对

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎3月20日 - 法国总统大选周一举行电视辩论会，中间派候选人马克龙强化了在选战中的领先优势，会中他与主要竞争对手极右派候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在移民及欧洲议题上针锋相对。
一份即时民调显示，先前曾担任经济部长、从未竞选的马克龙被认为是前五位候选人中最具说服力者；这场电视辩论会时间将近三个半小时，未有候选人居于完全劣势。
在4月23日首轮投票之前，还会举行两场辩论会，而这些辩论会被视为是选战关键，因为有近四成选民称不确定要支持何人。
数周以来民调皆显示，勒庞和马克龙拉开与其他候选人的领先差距。这场选举可谓峰回路转，而选战是在高失业及经济成长不振的背景下进行。
电视辩论进入尾声时，Elabe所进行的即时网路民调显示，观看电视辩论的民众中有29%认为马克龙最具说服力，其次是左派候选人Jean-Luc Melenchon的20%；勒庞和保守派的菲永并列第三。社会党候选人Benoit Hamon则是敬陪末座。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)